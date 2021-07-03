Салах не попал в состав сборной Египта на Олимпиаду в Токио
07:13
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не попал в состав сборной Египта на Олимпиаду в Токио (Япония).
Форвард отсутствует в списке из 22 футболистов, опубликованном на официальном сайте Египетской футбольной ассоциации.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. На турнире сборная Египта сыграет в одной группе с Испанией, Австралией и Аргентиной.
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