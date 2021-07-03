Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не попал в состав сборной Египта на Олимпиаду в Токио (Япония).

Форвард отсутствует в списке из 22 футболистов, опубликованном на официальном сайте Египетской футбольной ассоциации.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. На турнире сборная Египта сыграет в одной группе с Испанией, Австралией и Аргентиной.