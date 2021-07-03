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Салах не попал в состав сборной Египта на Олимпиаду в Токио

07:13
Мохамед Салах. Фото AFP
Мохамед Салах. Фото AFP
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не попал в состав сборной Египта на Олимпиаду в Токио (Япония).

Форвард отсутствует в списке из 22 футболистов, опубликованном на официальном сайте Египетской футбольной ассоциации.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. На турнире сборная Египта сыграет в одной группе с Испанией, Австралией и Аргентиной.

Дополнительная информация:

http://efa.com.eg/NewsDetails?k1=x620+2X/3+b5x79/2jdglA==

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Иван Торопцев все материалы автора

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