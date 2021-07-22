Футболист «Милана» Кессье принес Кот-д`Ивуару победу над Саудовской Аравией на Олимпиаде в Токио

Сборная Кот-д`Ивуара обыграла Саудовскую Аравию в матче первого тура групповой стадии футбольного турнира на Олимпиаде в Токио.

Единственный гол аравитян забил Салем Аль-Давсари. Первый мяч Кот-д`Ивуара был записан как автогол на счет защитника Саудовской Аравии Абдуллы Аль Амри, а автором победного мяча в составе африканцев стал полузащитник «Милана» Франк Кессье.

Отметим, что ивуарийцы закончили встречу в меньшинстве — на 90+7-й минуте Абубакар Думбия заработал удаление за грубый фол.

Помимо сборных Кот-д`Ивуара и Саудовской Аравии в группе D выступают команды Бразилии и Германии.

Олимпийские игры

Группа D

Кот-д`Ивуар — Саудовская Аравия — 2:1 (1:1)

Голы: Аль-Амри, 39 — в свои ворота (1:0). С.Аль-Давсари, 44 (1:1). Кессье, 66 (2:1).

Кот-д`Ивуар: Траоре (Тимит, 90), Тапе, Байи, Диалло, Дабила, Синго, Куасси, И.Думбья (Дао, 65), Кессье, Градель (А.Думбья, 90), Куаме.

Саудовская Аравия: Аль Рубайе, Аль-Амри (Х.Аль-Давсари, 76), Хинди, Абдулхамид, Аль-Шахрани, Аль-Фарадж, Аль-Наджеи, Аль-Хассан (Аль-Ганнам, 76), С.Аль-Давсари, Яхья (Аль-Хулаиф, 68), Аль-Хамдан (Гариб, 63).

Предупреждения: Кессье, 73. Аль-Наджеи, 80. Градель, 86. Аль-Фарадж, 90.

Удаление: А.Думбья, 90.

Судья: Конгер (Новая Зеландия).

22 июля. Иокогама. Стадион «Интернешнл Стэдиум Иокогама».