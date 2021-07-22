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Гол Вуда принес Новой Зеландии победу над Кореей на футбольном турнире Олимпиады в Токио

13:16
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Новая Зеландия обыграла Корею в матче первого тура мужского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио — 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий новозеландцев Крис Вуд.

Сборная Новой Зеландии возглавляет группу B с 3 очками. Помимо новозеландцев и корейцев в этой группе выступают Румыния и Гондурас, которые проведут очную встречу сегодня, 22 июля, в 14.00 (мск).

Футбольный олимпийский турнир на Играх в Токио проходит с 21 июля по 7 августа.

Олимпийские игры

Группа B

Новая Зеландия — Корея — 1:0 (0:0)

Гол: Вуд, 70.

Новая Зеландия: Воуд, Рид, Ингам, Качаче, Пийнакер, Льюис (Эллиот, 90), Стенснесс, Белл, Вуд, Джаст (Уэйн, 71), Макковатт (Стаменич, 85).

Корея: Сон Бом Кын, Ли Ю Хьон, Джон Тае Вук, Канг Юн Сун (Пак Джи Су, 87), Ли Сан Мин, Квон Чан Хун (Ли Дон Гьон, 59), Ли Кан Ин (Сон Мин Кью, 59), Ким Дон Хьюн (Джон Сеунг Вон, 78), Вон Ду Джа, Хван Уй Джо, Ум Вон Сам (Ли Дон Джун, 59).

Предупреждение: Льюис, 78.

Судья: Гомес (ЮАР).

22 июля. Касима (Ибараки). Стадион «Касима».

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Иван Торопцев все материалы автора

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