Российская саблистка Софья Великая после поражения от соотечественницы Софии Поздняковой (11:15) в финале турнира Олимпиады-2020 в Токио (Япония) заявила, что ей придется принять участие в пятых Олимпийских играх.

«У меня есть сожаление, но нет отчаяния. Понимаю, что вся страна ждала победы. Видимо, допустила ошибки. Немного не хватило. Сегодняшний турнир у меня был в удовольствие. Не было напряжения, которое было в Рио. Так как не было международных соревнований, мы сегодня были равны все, все получали удовольствие от встречи друг с другом. Придется ехать на пятую Олимпиаду; пока говорю это во вселенную, но так как осталось три года, возможность для этого есть: год отдохнуть, год лицензию завоевать и выступить», — приводит слова Великой «РИА Новости».

Олимпиада в Токио стала для 36-летней Великой четвертой по счету.

Ранее российская спортсменка завоевала серебро и золото на Играх в Рио-де-Жанейро (2016), а также заняла второе место на Олимпиаде в Лондоне-2012.