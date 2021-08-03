«Знал, что он будет провоцировать». Российский боксер зарубился с трехкратным чемпионом мира и победил

23-летний Альберт Батыргазиев из Нижневартовска будет биться в финале Олимпиады.

Батыргазиев до этого дважды встречался с Ласаро Альваресом — и оба раза проиграл. Сначала в матчевой встрече Россия — Куба в Волгограде в 2018 году, затем в четвертьфинале ЧМ-2019 в Екатеринбурге. Альварес — трехкратный чемпион мира, брал бронзу на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Он приехал в Токио за золотом, однако в полуфинале не справился с яростным напором российского боксера. Батыргазиев шел вперед как танк — очевидно, такой была тренерская установка.

Альберт кинулся вперед сразу, как только раздался гонг. Игровик Альварес, в свою очередь, сразу принялся накидывать удары. В первом раунде он выкинул уйму панчей — в основном они пришлись в блок. Однако активности хватило для того, чтобы забрать раунд. Все справедливо: Батыргазиев хорошо себя проявил, но все же большую часть раунда именно что давил, высоко держа руки, а взрываться сериями начал уже в концовке.

На второй раунд Альберт вышел с пониманием того, что надо бить — много бить. И он тут же начал осаживать Альвареса комбинациями. Батыргазиев по-прежнему прессинговал, но при этом постоянно, практически не переставая наносил удары. Исключительно энергозатратная манера ведения боя, но она работала — Альварес замешкался, замедлился, стал проигрывать. К концу раунда замедлился и Альберт, но на ход раунда это в целом не повлияло.

Начало третьего раунда осталось за кубинцем, но затем Батыргазиев снова включил режим танка — не только прущего, но еще и выстреливающего, — и Альварес замкнулся. В какой-то момент, после очередной пропущенной серии, кубинца будто даже зашатало. Блестящая победа над очень сильным соперником. Да и бой получился интересным — интенсивным и агрессивным.

Альварес в третий раз взял бронзу на Олимпиаде, а Батыргазиев 5 августа сразится в финале с американцем Раганом Дьюком, серебряным призером ЧМ-2017.

Альберт Батыргазиев. Фото AFP

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— Бой был тяжелым, — сказал Батыргазиев в микст-зоне. — Тренер ставил задачу не терять концентрацию, как я порой делаю — опускаю руки. Надо было избежать этого: не опускать руки, чтобы не пропускать.

— А вот ваш соперник опускал руки, действовал в стиле Роя Джонса.

— Мы ожидали, что он так будет меня провоцировать. Тренеры после каждого раунда напоминали мне, что нельзя поддаваться, что нужна концентрация и нужно выполнять поставленные задачи.

— Что чувствовали в эти 30 секунд до объявления результата?

— Делать прогнозы — дело неблагодарное. Я не хотел ничего загадывать. Если бы мне не подняли руку, я признал бы свое поражение. Для этого есть судьи, которые считают очки. Они присудили победу мне. Думаю, судьи справляются со своей задачей, за что им большое спасибо. Им, мне кажется, приходится быть еще более сконцентрированными, чем спортсменам.

— Получается, вы новый Русский Танк из Нижневартовска после Александра Малетина (призер Олимпийских игр 2000 года и чемпионата мира 1999 года. — Прим. «СЭ»)?

— Неправильно так о себе говорить — говорят пусть зрители. Мне будет приятно, если они так считают. Александр Малетин, Евгений Макаренко (чемпион мира 2001 и 2003 годов) — это сильные титулованные спортсмены, которым я очень благодарен. Придя в бокс, я сказал себе, что продолжу их дело. Думаю, у меня получается. После каждого турнира они звонят мне, мы встречаемся, общаемся. У нас восемь лет в городе не было чемпиона России. Теперь есть.

— Что за музыка, под которую вы вышли на бой?

— Это песня дорогого мне человека — Асау. Он играет эту мелодию на домбре так, что просто захватывает дух. Она на ногайском языке — сам я ногаец. Перед сражением эта мелодия заводит, поднимает дух. Очень много можно о ней говорить.

— Сомнений в победе после второго раунда не было?

— Повторю, я бы признал поражение, если бы судья не поднял мою руку. В первую очередь, я винил бы себя, потому что дал повод судьям отдать бой сопернику. С детства я говорю себе, а тренер напоминает: «Если руку не подняли, значит, Альберт, ты где-то ты недоработал и проиграл». Победа добывается задолго до соревнований. Думаю, я готов к ней. Осталось немного — финишная прямая. Нужно доказать это.

— В финале будет еще сложнее?

— В финал перворазрядники не попадают, бой будет еще серьезнее. И подготовимся к нему мы еще серьезнее. Не буду врать, ждал в финале Миразизбека Мирзахалилова — узбекского боксера. Но получилось по-другому.