Призер Олимпиады получил бронзу Токио и дал прогноз на финальные поединки с участием россиян.

Российский боксер Андрей Замковой, ставший бронзовым призером Игр в Токио, после церемонии награждения рассказал о своих карьерных планах, поделился впечатлениями от японской Олимпиады и выразил уверенность в партнерах по команде, которым еще предстоит драться за медали.

Пытался успокоить ребят

— Вы самый опытный боксер в нашей команде. Обращались ли к вам за советом партнеры? Как вы им помогали?

— Конечно, они обращались. Видно было, как ребята переживают. Вспоминал себя, как я в Лондоне в 2012 году выступал — тогда сам себя не узнавал. Пытался ребят успокоить: да, это Олимпиада, но надо быть сдержаннее. Кто-то справился с нервами, кто-то нет. У парней теперь есть время, чтобы подготовиться к следующим Играм и достойно там выступить.

— На правах самого опытного члена команды как бы оценили бы выступление боксеров команды ОКР здесь в Токио?

— Команда, на мой взгляд, выступает очень достойно. Россия планировала привезти три золота отсюда. У нас уже есть два финалиста. И еще Глеб Бакши может выйти в финал Надеюсь, он это сделает, и наши ребята докажут, что они лучшие в мире.

— Следили ли вы в Токио за выступлением россиян в других видах спорта?

— Трансляции смотрел, но времени особо не было — были постоянные тренировки. К сожалению, ездить на другие соревнования было нельзя — это нам запрещали. Но по телевизору немного смотрел.

Бронзой недоволен

— Бронза — повторение лучшего результата вашей карьере. Довольны или хотелось большего?

— Конечно, недоволен. Ехал сюда за золотой медалью, но не получилось. Что сделаешь, не все так бывает, как мы хотим.

— Является ли утешением, что проиграли, как выяснилось, олимпийскому чемпиону?

— Небольшое что-то такое есть, но глобально это никак не утешает. Поражение все-таки.

— Как оцените судейство на олимпийском турнире?

— Судейство замечательное. Бывало, да, что попадали боксеры 1:4, но судей не зря же пять человек — все видят по-разному. В целом я доволен.

— Сравните бронзу Лондона и бронзу Токио? Или золото чемпионата мира?

— Это разные вещи. Я не сравниваю чемпионат мира и Олимпийскую бронзу. Это две разные медали. Чемпионат мира мне ценен по-одному, а Олимпийские игры проходят раз в четыре года, сейчас даже в пять. Это разные медали, они разного достоинства. Ощущается по-разному совсем.

Надо определяться с весовой категорией

— Вам 34 года: уже прошли и огонь, и воду. Что дальше?

— Отдохнуть сначала. Надо пережить этот момент. Потому что, конечно, я расстроен очень сильно. Хочется увидеть своих родных, близких. Конечно, надо сейчас определяться. Весовая категория до 69 кг — ее не существует сейчас. Ближайшие ко мне: до 67 кг и до 71 кг. Надо определяться в какой весовой категории оставаться.

— Карьеру не завершаете?

— Нет, не завершаю. Через три года снова Олимпиада, надо постараться отобраться и выступить. Очень хочу! Естественно, у нас есть подрастающее поколение, которое наступает на пятки, тут хочешь не хочешь приходится что-то в себе постоянно улучшать. Потому что они видят бои, видят мои слабые стороны, конечно, они подбираются.

— Будет сложнее дальше?

— Очень сложно.

— А что нужно в себе улучшать, Андрей, как сами думаете?

— Это надо с тренером поговорить. Я полностью доверяю своему тренеру Геннадию Рыжикову, который воспитал уже олимпийского чемпиона, чемпиона мира. Что он мне говорит, то я и делаю.

— Чем вам запомнится эта Олимпиада в Токио, учитывая погодные условия, организацию, картонные кровати и так далее?

— Мне очень понравилось здесь. Понравились условия, еда. Люди приветливые! Все условия, созданные для комфорта. Кровати, да, бумажные. Но матрас ортопедический. Нам сделали снимок тела, сказали, как поставить эти кровати, чтобы было удобно. Там в трех положениях может находиться матрас: распределили и сразу почувствовал, что удобнее стало спать. Все отлично.