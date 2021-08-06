Охота не удалась. Великолепный кубинец переиграл надежду российского бокса

Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады. В финале боксерского турнира в весовой категории до 91 кг он проиграл Хулио Сезару Ла Крусу.

У Гаджимагомедова был очень серьезный соперник. 31-летний Ла Крус — олимпийский чемпион 2016 года, четырехкратный чемпион мира. На любительском ринге он провел 236 (!) боев — 218 побед и всего-то 18 поражений. Возможно, сейчас он уже не так хорош, как в 2016-м, — Ла Крус проиграл в полуфинале ЧМ-2019 Бекзоду Нурдаулетову, а в 2018-м на турнире в немецком Галле упал в нокаут в бою с молодым американцем Халилом Коу.

В Токио оба дошли до финала без проблем. Гаджимагомедов выиграл три поединка с общим счетом 14-1, а Ла Крус — 13-2.

В полуфинале в бою с новозеландцем Дэвидом Ньюикой дагестанец уверенно забрал три раунда. Однако в числе судей был тот, кому привиделось, что эти раунды выиграл Ньика. Это аргентинец Роберто Фернандо Сервиде. «Таких судей нужно дисквалифицировать», — сказал Гаджимагомедов после боя. Удивительно, но в финале именно Сервиде был рефери в ринге. Впрочем, хорошо, что в ринге, а не у ринга! Хотя без разницы — кубинец все равно одержал уверенную победу.

Ла Крус поднимал руки, только когда бил. Все оставшееся время он прыгал вокруг Гаджимагомедова, держа перчатки у пояса. Побегал-попрыгал, выбросил удар, ушел; побегал-попрыгал — выкинул двойку, ушел. Не было ни одного момента, чтобы кубинец завладел центром ринга. Ему это не было нужно, он прекрасно чувствовал себя на дистанции.

Не сказать, что Муслим пропустил намного больше, чем попал. Но чувствовал он себя некомфортно. Всем известен стиль Ла Круса, но одно дело — к нему готовиться, другое — драться с ним.

Гаджимагомедов пытался поймать Ла Круса, когда тот шел на сближение, но чаще просто бросался на него. Иногда такая охота была эффективна, но не настолько часто, чтобы этого хватило для победы, — обычно кубинец довольно легко уходил с линии атаки. Его футворк — это настоящее боксерское искусство. При этом Ла Крус дважды упал: во втором раунде после левого прямого Гаджимагомедова, в третьем — во время своей атаки. Оба раза это произошло из-за того, что кубинский боксер потерял равновесие, нокдаунов не было.

Итог: победа Ла Круса 5:0 — то есть он выиграл на записках у всех пяти судей. Знатоки говорят, что это был один из его лучших боев.

Гаджимагомедов вряд ли доволен серебром — в Токио он ехал за золотом, но проиграть такому мастеру, конечно, не стыдно. Интересно, как будет дальше развиваться карьера Муслима — останется ли он в любителях или же перейдет в профессионалы. Сейчас ему 24 года. С одной стороны, Олимпиада в Париже уже скоро, с другой — это отличный возраст для старта в профи.