Потрясающий камбэк в финале Олимпиады. Бразилец вчистую проигрывал, а потом нокаутировал Хижняка

Финал оказался неожиданным еще и потому, что украинец был ну очень большим фаворитом.

Александру Хижняку противостоял только набирающий обороты 23-летний Эбер Консейсао Соуза, который за четырехлетнюю карьеру отметился двумя медалями на крупных турнирах в 2019 году — на чемпионате мира в Екатеринбурге (бронза) и Панамериканских играх (серебро). На счету бразильца всего 39 любительских боев, из которых 14 он проиграл.

У украинца же 107 побед в 120 любительском боях, по золоту чемпионата мира (2017) и чемпионата Европы (2017).

Еще Хижняк без особого труда дошел до финала, одержав победу в трех поединках с общим счетом 12-3. Путь бразильца в Токио был сложнее (9-5), причем в полуфинале он победил чемпиона мира-2019 россиянина Глеба Бакши.

Александр очень уверенно начал бой, а в дальнейшем каждую секунду поединка прессинговал соперника. На ринге не было видно Соузу — только Хижняка.

Украинец выиграл первый раунд по мнению всех пяти судей. Сценарий второго раунда был абсолютно таким же, и уже казалось, что в течение боя вряд ли что-то поменяется. Но в третьем раунде Соуза напомнил, что и в любительском боксе никогда ничего не может быть очевидным на 100 процентов.

Хижняк немного увлекся и начал выбрасывать большее количество ударов, забыв о защите — впрочем, это его привычный стиль. Он зажал Эбера в углу и когда вновь пошел в атаку — наткнулся на левый боковой, попавший ему точно в подбородок. Хижняк упал. Он был сильно потрясен. А когда встал, то будто не до конца понимал, что произошло. Рефери остановил бой и зафиксировал победу бразильца нокаутом. Украинец с таким решением не согласился.

?? middleweight Oleksander K was well on his way to victory on the judges scorecards before ?? Souza landed this shot to snatch?. Damn. Get That Stitched! #boxing #Tokyo2020 #Olympics

pic.twitter.com/nFLJutKN09 — Nick Peet (@Peety_Editor) August 7, 2021

«Я быстро поднялся и минут за пять восстановился, — сказал он изданию «Обозреватель». — Я не знаю, почему бой был сразу остановлен. Во многих поединках подобных отсчитывается нокдаун до 9, и бой продолжается. Я не знаю, почему рефери не дал возможность продолжить драться. Что случилось, то случилось. На все воля Божья. Слава Богу за все. Хотелось победить. Наша цель была золото Олимпийских игр. Она нам не покорилась, и, наверное, нам надо еще раз пройти этот путь и медаль сделать золотой».

Сейчас Хижняку 26 лет. Было бы интересно увидеть его в профессионалах. Но, судя по его словам, он туда переходить не собирается — хочет стать олимпийским чемпионом. Вот только дебютировать в профи в 30 лет немного поздновато.

Никита Карин