Российский боксер Бакши остался недоволен бронзой Олимпиады
09:55
Российский боксер Глеб Бакши поделился впечатлениями от поражения бразильцу Эберту Соузе в полуфинале Олимпиады-2020.
— Ничего не будут говорить насчет судейства. Это не в моей компетенции, — сказал Бакши. — Надо посмотреть поединок, проанализировать. В первую очередь недоволен собой. Нельзя иногда давать возможности судьям.
— Довольны бронзой?
— Конечно, нет. Любой спортсмен стремится к золоту. Надо все просмотреть и обдумать, работать над ошибками. Большое спасибо сопернику за то, что он показал мне мои ошибки. Будем трудиться дальше.
Бакши, выступающий в категории до 75 кг, проиграл Соузе и завоевал бронзу Игр-2020. За золото Соуза поборется с украинцем Александром Хижняком. Другим бронзовым призером стал филиппинец Эумир Марсиаль.
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