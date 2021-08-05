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Российский боксер Бакши остался недоволен бронзой Олимпиады

09:55
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Российский боксер Глеб Бакши поделился впечатлениями от поражения бразильцу Эберту Соузе в полуфинале Олимпиады-2020.

— Ничего не будут говорить насчет судейства. Это не в моей компетенции, — сказал Бакши. — Надо посмотреть поединок, проанализировать. В первую очередь недоволен собой. Нельзя иногда давать возможности судьям.

— Довольны бронзой?

— Конечно, нет. Любой спортсмен стремится к золоту. Надо все просмотреть и обдумать, работать над ошибками. Большое спасибо сопернику за то, что он показал мне мои ошибки. Будем трудиться дальше.

Бакши, выступающий в категории до 75 кг, проиграл Соузе и завоевал бронзу Игр-2020. За золото Соуза поборется с украинцем Александром Хижняком. Другим бронзовым призером стал филиппинец Эумир Марсиаль.

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Артем Калинин все материалы автора

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