Российский боксер Батыргазиев победил американца Рэгана и выиграл золото Олимпиады в Токио

Российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в категории до 57 кг, выиграл золото Олимпиады в Токио. В финале он раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана со счетом 3:2.

Для сборной России это 15-я золотая медаль на Играх-2020. Для российских боксеров это первое золото в Токио. Всего в активе команды стало 55 медалей (15-21-19).

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 57 кг

Финал

Дюк Рэган (США) — Альберт Батыргазиев (Россия) — 2:3