Российский боксер Батыргазиев победил американца Рэгана и выиграл золото Олимпиады в Токио
09:58
Российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в категории до 57 кг, выиграл золото Олимпиады в Токио. В финале он раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана со счетом 3:2.
Для сборной России это 15-я золотая медаль на Играх-2020. Для российских боксеров это первое золото в Токио. Всего в активе команды стало 55 медалей (15-21-19).
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 57 кг
Финал
Дюк Рэган (США) — Альберт Батыргазиев (Россия) — 2:3
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