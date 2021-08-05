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Российский боксер Батыргазиев победил американца Рэгана и выиграл золото Олимпиады в Токио

09:58
Альберт Батыргазиев. Фото AFP
Альберт Батыргазиев. Фото AFP

Российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в категории до 57 кг, выиграл золото Олимпиады в Токио. В финале он раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана со счетом 3:2.

Для сборной России это 15-я золотая медаль на Играх-2020. Для российских боксеров это первое золото в Токио. Всего в активе команды стало 55 медалей (15-21-19).

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 57 кг

Финал

Дюк Рэган (США) — Альберт Батыргазиев (Россия) — 2:3

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