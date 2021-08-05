Российский боксер Бакши проиграл в полуфинале и завоевал бронзу Олимпиады в Токио
09:41
Российский боксер Глеб Бакши, выступающий в категории до 75 кг, не смог выйти в финал Олимпиады в Токио.
В полуфинале он проиграл бразильцу Хеберту Соузе и завоевал брозу Игр-2020.
За золото Соуза поборется с с украинцем Александром Хижняком. Другим бронзовым призером стал филиппинец Эумир Марсиаль.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 75 кг
1/2 финала
Александр Хижняк (Украина) — Эумир Марсиаль (Филиппины) — 3:2
Эберт Соуза (Бразилия) — Глеб Бакши (Россия) — 4:1
Читайте также
6
Зачет
vs
6
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю