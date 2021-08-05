Российский боксер Бакши проиграл в полуфинале и завоевал бронзу Олимпиады в Токио

Российский боксер Глеб Бакши, выступающий в категории до 75 кг, не смог выйти в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале он проиграл бразильцу Хеберту Соузе и завоевал брозу Игр-2020.

За золото Соуза поборется с с украинцем Александром Хижняком. Другим бронзовым призером стал филиппинец Эумир Марсиаль.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 75 кг

1/2 финала

Александр Хижняк (Украина) — Эумир Марсиаль (Филиппины) — 3:2

Эберт Соуза (Бразилия) — Глеб Бакши (Россия) — 4:1