Российский боксер Муслим Гаджимагомедов после победы над новозеландцем Дэвидом Никой в полуфинале Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 91 кг призвал дисквалифицировать одного из судей.

— Аргентинский судья отдал все три раунда твоему сопернику. Как думаешь, куда он смотрел?

— Аргентинского судью надо вообще полностью дисквалифицировать. Не знаю, что он смотрел — может, другой поединок в телефоне. Таких судей надо убирать, и бокс станет более честным.

Чувствовал каждый раунд. Не скажу, что я так сильно выигрывал, но был намного впереди соперника по очкам.

— Лучший бокс покажешь в финале?

— Посмотрим, кто будет со мной в финале. Будем настраиваться потом.

Аргентинский судья был единственным, кто в полуфинальном бою Гаджимагомедов — Ника отдал все три раунда новозеландскому боксеру.

Олимпиада в Токио (Япония) завершится 8 августа.