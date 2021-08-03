Олимпиада
Токио-2020
Бокс
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Бокс

Боксер Гаджимагомедов — о выходе в финал: «Аргентинского судью надо полностью дисквалифицировать»

06:53
Муслим Гаджимагомедов против Нийка Дэвида. Фото Reuters
Муслим Гаджимагомедов против Нийка Дэвида. Фото Reuters
Теги:

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов после победы над новозеландцем Дэвидом Никой в полуфинале Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 91 кг призвал дисквалифицировать одного из судей.

— Аргентинский судья отдал все три раунда твоему сопернику. Как думаешь, куда он смотрел?

— Аргентинского судью надо вообще полностью дисквалифицировать. Не знаю, что он смотрел — может, другой поединок в телефоне. Таких судей надо убирать, и бокс станет более честным.

Чувствовал каждый раунд. Не скажу, что я так сильно выигрывал, но был намного впереди соперника по очкам.

— Лучший бокс покажешь в финале?

— Посмотрим, кто будет со мной в финале. Будем настраиваться потом.

Аргентинский судья был единственным, кто в полуфинальном бою Гаджимагомедов — Ника отдал все три раунда новозеландскому боксеру.

Олимпиада в Токио (Япония) завершится 8 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Читайте также

«Мы готовы ко всему». Россия снесла Канаду и теперь нам светит полуфинал мечты с Бразилией
Названа возможная причина смерти родителей, тела которых нашел ребенок
Кто против освобождения по УДО фотографа-убийцы Лошагина
В НАТО заявили о возможном ударе по кораблям ВМФ России в Черном море
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события