Гаджимагомедов вышел на бой на Олимпиаде под песню, под которую выходил Хабиб

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов после победы над новозеландцем Дэвидом Нийкой в полуфинале Олимпийских игр в весовой категории до 91 кг рассказал о песне, под которую выходил на бой. Он вышел под песню Сабины Саидовой «Мой Дагестан», под которую выходил на свои бои Хабиб Нурмагомедов.

— Ты выходил под песню «Мой Дагестан». Почему именно она?

— Я родился в Дагестане высоко в горах, в Тляратинском районе. На границе Грузии и Азербайджана. Туда трудно добраться. Поэтому песня про Дагестан. Она меня мотивировала. Я подумал, что за меня болеют мои земляки, родные, друзья, односельчане. Все с утра у экранов телевизиров. Так же за меня болеют жители Краснодарского края, который я тоже представляю. Ну и, конечно, все остальные россияне — ведь все болеют за наших спортсменов на Олимпиаде.

— Песня стала популярной после того, как под нее на свои бои начал выходить Хабиб Нурмагомедов.

— Да. Знаете, мне это понравилось. Когда Хабиб выходил на бой с Конором, мы были на чемпионате России в Якутске. И кога Хабиб выходил, я чувствовал мотивацию — сам захотел драться. Прямо дрожь пошла по телу... Чувствовалась какая-то гордость. Песня меня очень мотивировала, с тех пор нравится мне. Вот и сегодня поставил ее.

— С Хабибом знаком?

— С Хабибом — нет. Я был знаком с его покойным отцом, который награждал меня на чемпионате мира в Екатеринбурге. К сожалению, он уже не с нами. Пусть Всевышний простит все его грехи.

— Можно ли сказать, что эта песня в отсутствие флага и гимна России является частичкой родины здесь?

— Да. Честно скажу, я думал, песню не разрешат включить, потому что она про родину, про страну... Тем более, было сказано, что ничего такого нельзя. Но я попросил — в итоге разрешили. Отлично!