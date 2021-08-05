Батыргазиев: «Удалось всех порадовать. Я старался!»
10:12
Российский боксер в полулегком весе Альберт Батыргазиев поделился эмоциями после завоевания золота Олимпиады. В финале он раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана со счетом 3:2.
«Удалось всех порадовать. Я старался! Сдержал свое обещание, которое дал родным. Меня это мотивировало. Самое тяжелое — это борьба с весом. А в ринге просто хотелось получать удовольствие», — сказал Батыргазиев.
Для сборной России это 15-я золотая медаль на Играх-2020.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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