Батыргазиев: «Удалось всех порадовать. Я старался!»

Российский боксер в полулегком весе Альберт Батыргазиев поделился эмоциями после завоевания золота Олимпиады. В финале он раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана со счетом 3:2.

«Удалось всех порадовать. Я старался! Сдержал свое обещание, которое дал родным. Меня это мотивировало. Самое тяжелое — это борьба с весом. А в ринге просто хотелось получать удовольствие», — сказал Батыргазиев.

Для сборной России это 15-я золотая медаль на Играх-2020.