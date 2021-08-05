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Батыргазиев: «Удалось всех порадовать. Я старался!»

10:12
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Российский боксер в полулегком весе Альберт Батыргазиев поделился эмоциями после завоевания золота Олимпиады. В финале он раздельным решением судей победил американца Дюка Рэгана со счетом 3:2.

«Удалось всех порадовать. Я старался! Сдержал свое обещание, которое дал родным. Меня это мотивировало. Самое тяжелое — это борьба с весом. А в ринге просто хотелось получать удовольствие», — сказал Батыргазиев.

Для сборной России это 15-я золотая медаль на Играх-2020.

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Артем Калинин все материалы автора

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