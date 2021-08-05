Бронзовый призер Олимпиады Бакши прокомментировал возможный переход в профессиональный бокс

Российский боксер Глеб Бакши после бронзовой медали Олимпиады-2020 поделился мнением о своем будущем.

— Не буду раскрывать все тайны, — сказал Бакши. — Сначала хочу приехать домой, давно не был. Поговорю с тренерским штабом. Впереди чемпионат мира, не буду делать поспешные выводы, мы вместе все обговорим и будем строить дальнейшие планы.

— Есть ли сейчас мысль о переходе в профессионалы?

— Прямо после боя мне бы не хотелось об этом говорить.

— Что увезете с собой с этой Олимпиады?

— Это особенное мероприятие. Эти игры особенны по-своему. Для меня они были первыми, но я надеюсь, что это последняя Олимпиада без зрителей. Куча эмоций. Прочувствовал, что такое олимпийская семья. Чувствовал поддержку, не описать словами, насколько это все круто.

Бакши, выступающий в категории до 75 кг, проиграл Соузе и завоевал бронзу Игр-2020. За золото Соуза поборется с украинцем Александром Хижняком. Другим бронзовым призером стал филиппинец Эумир Марсиаль.