Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Пляжный волейбол
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Пляжный волейбол

Швейцарки Верже-Депре и Хайдрих вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде

05:15
Теги:

Швейцарки Анук Верже-Депре и Джоана Хайдрих вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.

В четвертьфинале Верже-Депре и Хайдрих победили бразильянок Ану Патричию и Ребекку Силву в трех сетах со счетом 21:19, 18:21, 15:12.

В полуфинале швейцарская пара встретится с американками Эйприл Росс и Аликс Клинеманн.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
Российские волейболисты выиграли у Канады и вышли в полуфинал Олимпиады
Боец закинул соперника на спину и станцевал лезгинку. Это было во время поединка
Не дай бог Россия будет так «смело» играть с Хорватией, как «Ростов» — с «Зенитом»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд