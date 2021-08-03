Швейцарки Верже-Депре и Хайдрих вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде

Швейцарки Анук Верже-Депре и Джоана Хайдрих вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.

В четвертьфинале Верже-Депре и Хайдрих победили бразильянок Ану Патричию и Ребекку Силву в трех сетах со счетом 21:19, 18:21, 15:12.

В полуфинале швейцарская пара встретится с американками Эйприл Росс и Аликс Клинеманн.