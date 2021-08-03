Швейцарки Верже-Депре и Хайдрих вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде
05:15
Швейцарки Анук Верже-Депре и Джоана Хайдрих вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.
В четвертьфинале Верже-Депре и Хайдрих победили бразильянок Ану Патричию и Ребекку Силву в трех сетах со счетом 21:19, 18:21, 15:12.
В полуфинале швейцарская пара встретится с американками Эйприл Росс и Аликс Клинеманн.
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