Американки Росс и Клинеман вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде

Американки Эйприл Росс и Аликс Клинеманн вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.

В четвертьфинале Росс и Клинеманн победили немок Маргарету Козуч и Лауру Людвиг в двух сетах со счетом 21:19, 21:19.

В полуфинале Игр в Токио Росс и Клинеманн встретятся с победителем матча Ана Патричиа / Ребекка Силва (Бразилия) — Анук Верже-Депре / Джоана Хайдрих (Швейцария).