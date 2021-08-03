Американки Росс и Клинеман вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде
03:58
Американки Эйприл Росс и Аликс Клинеманн вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.
В четвертьфинале Росс и Клинеманн победили немок Маргарету Козуч и Лауру Людвиг в двух сетах со счетом 21:19, 21:19.
В полуфинале Игр в Токио Росс и Клинеманн встретятся с победителем матча Ана Патричиа / Ребекка Силва (Бразилия) — Анук Верже-Депре / Джоана Хайдрих (Швейцария).
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