Олимпиада-2020, пляжный волейбол: где смотреть прямую трансляцию четвертьфинала с участием Лешукова и Семенова
3 августа 2021, 23:30
В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио (Япония) пройдет четвертьфинальный матч соревнований по пляжному волейболу, в котором россияне Илья Лешуков и Константин Семенов сыграют с норвежской парой Андерс Мол/Кристиан Серум.
Начало — в 03.00 мск.
В 1/8 финала российская пара в двух сетах победила чилийцев Марко Гримальта и Эстебана Гримальта.
Следить за матчем можно на сайте «СЭ», в прямой трансляции на Первом канале и на olympics.1tv.ru.
Ромашина и Колесниченко идут за золотом, гандболистки и волейболистки — за полуфиналом. Чего ждать на Олимпиаде 4 августа
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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