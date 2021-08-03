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Олимпиада-2020, пляжный волейбол: где смотреть прямую трансляцию четвертьфинала с участием Лешукова и Семенова

3 августа 2021, 23:30
Илья Лешуков и Константин Семенов. Фото AFP
Илья Лешуков и Константин Семенов. Фото AFP
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В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио (Япония) пройдет четвертьфинальный матч соревнований по пляжному волейболу, в котором россияне Илья Лешуков и Константин Семенов сыграют с норвежской парой Андерс Мол/Кристиан Серум.

Начало — в 03.00 мск.

В 1/8 финала российская пара в двух сетах победила чилийцев Марко Гримальта и Эстебана Гримальта.

Следить за матчем можно на сайте «СЭ», в прямой трансляции на Первом канале и на olympics.1tv.ru.

Ромашина и Колесниченко идут за золотом, гандболистки и волейболистки — за полуфиналом. Чего ждать на Олимпиаде 4 августа

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Руслан Абушкин все материалы автора

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