Вархольм с мировым рекордом выиграл олимпийское золото на дистанции 400 метров с барьерами
06:33
Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 м с барьерами. Он преодолел дистанцию за 45,94 секунды, что стало новым мировым рекордом.
Вархольм побил собственный же рекорд (46,70 секунды), который установил 1 июля 2021 года.
Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал американец Рай Бенджамин. Тройку лучших замкнул бразилец Алисон Дос Сантос.
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