Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Вархольм с мировым рекордом выиграл олимпийское золото на дистанции 400 метров с барьерами

06:33
Карстен Вархольм. Фото Reuters
Карстен Вархольм. Фото Reuters
Теги:

Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 м с барьерами. Он преодолел дистанцию за 45,94 секунды, что стало новым мировым рекордом.

Вархольм побил собственный же рекорд (46,70 секунды), который установил 1 июля 2021 года.

Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал американец Рай Бенджамин. Тройку лучших замкнул бразилец Алисон Дос Сантос.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
Почему в Британии боятся подлодок РФ в Атлантике
Российские синхронистки прокомментировали ошибку с музыкой на ОИ
Мужчина надругался над приезжим и ограбил его
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд