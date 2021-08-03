Вархольм с мировым рекордом выиграл олимпийское золото на дистанции 400 метров с барьерами

Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 м с барьерами. Он преодолел дистанцию за 45,94 секунды, что стало новым мировым рекордом.

Вархольм побил собственный же рекорд (46,70 секунды), который установил 1 июля 2021 года.

Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал американец Рай Бенджамин. Тройку лучших замкнул бразилец Алисон Дос Сантос.