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Глава госдепа США заявил, что инцидент с Тимановской подрывает олимпийский дух

06:25
Энтони Блинкен. Фото Instagram
Энтони Блинкен. Фото Instagram
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Глава госдепартамента США Энтони Блинкен высказался о ситуации с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.

«Режим Лукашенко намеревался совершить очередной акт репрессий на транснациональном уровне, пытаясь заставить участницу Олимпиады Кристину Тимановскую уехать с соревнований просто за то, что она решила воспользоваться свободой слова. Такие действия подрывают олимпийский дух и являются посягательством на базовые права человека, это недопустимо», — написал у себя в Twitter Блинкен.

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

Также стало известно, что спортсменка получила гуманитарную визу в Польшу. Она планирует отправиться в Варшаву 4 августа.

Международный олимпийский комитет объявил о начале собственного расследования по делу Тимановской.

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Иван Торопцев все материалы автора

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