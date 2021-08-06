Угандиец Чептегей выиграл золото Олимпиады в беге на 5000 метров
15:26
Джошуа Чептегей из Уганды выиграл золото Олимпиады в беге на 5000 метров.
Спортсмен пробежал дистанцию за 12 минут 58.15 секунд.
Серебряную медаль завоевал Мохаммед Ахмед из Канады (12:58.61). Тройку замкнул американец Пол Челимо (12:59.05)
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
5000 м
Финал
1. Джошуа Чептегей (Уганда) — 12:58.15
2. Мохаммед Ахмед (Канада) — 12:58.61
3. Пол Челимо (США) — 12:59.05
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