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Угандиец Чептегей выиграл золото Олимпиады в беге на 5000 метров

15:26
Джошуа Чептегей. Фото AFP
Джошуа Чептегей. Фото AFP
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Джошуа Чептегей из Уганды выиграл золото Олимпиады в беге на 5000 метров.

Спортсмен пробежал дистанцию за 12 минут 58.15 секунд.

Серебряную медаль завоевал Мохаммед Ахмед из Канады (12:58.61). Тройку замкнул американец Пол Челимо (12:59.05)

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

5000 м

Финал

1. Джошуа Чептегей (Уганда) — 12:58.15

2. Мохаммед Ахмед (Канада) — 12:58.61

3. Пол Челимо (США) — 12:59.05

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