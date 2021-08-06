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Шонаи Миллер-Уибо выиграла золото Олимпиады в забеге на 400 метров

15:39
Шонаи Миллер-Уибо. Фото Reuters
Шонаи Миллер-Уибо. Фото Reuters
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Легкоатлетка с Багам Шонаи Миллер-Уибо выиграла золото Олимпиады в Токио в забеге на 400 метров. Второе место заняла Марилейди Паулино из Доминиканской Республики. Замкнула тройку американка Эллисон Феликс.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

400 м

Финал

1. Шонаи Миллер-Уибо (Багамы) — 48.36

2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 49.20

3. Эллисон Феликс (США) — 49.46

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