Шонаи Миллер-Уибо выиграла золото Олимпиады в забеге на 400 метров

Легкоатлетка с Багам Шонаи Миллер-Уибо выиграла золото Олимпиады в Токио в забеге на 400 метров. Второе место заняла Марилейди Паулино из Доминиканской Республики. Замкнула тройку американка Эллисон Феликс.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

400 м

Финал

1. Шонаи Миллер-Уибо (Багамы) — 48.36

2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 49.20

3. Эллисон Феликс (США) — 49.46