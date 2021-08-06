Шонаи Миллер-Уибо выиграла золото Олимпиады в забеге на 400 метров
15:39
Легкоатлетка с Багам Шонаи Миллер-Уибо выиграла золото Олимпиады в Токио в забеге на 400 метров. Второе место заняла Марилейди Паулино из Доминиканской Республики. Замкнула тройку американка Эллисон Феликс.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
400 м
Финал
1. Шонаи Миллер-Уибо (Багамы) — 48.36
2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 49.20
3. Эллисон Феликс (США) — 49.46
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