Итальянка Пальмисано выиграла золото Олимпиады в ходьбе, россиянка Хасанова стала 16-й
12:01
Итальянка Антонелла Пальмисано выиграла золото Олимпиады в Токио в ходьбе на 20 км. Второе место заняла колумбийка Сандра Аренас. Замкнула тройку китаянка Лю Хун.
Российская спортсменка Эльвира Хасанова заняла 16-е место.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Ходьба 20 км
Финал
1. Антонелла Пальмисано (Италия) — 1:29:12
2. Сандра Аренас (Колумбия) — 1:29:37
3. Лю Хун (Китай) — 1:29:57
16. Эльвира Хасанова (Россия) — 1:31:58
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