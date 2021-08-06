Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Итальянка Пальмисано выиграла золото Олимпиады в ходьбе, россиянка Хасанова стала 16-й

12:01
Теги:

Итальянка Антонелла Пальмисано выиграла золото Олимпиады в Токио в ходьбе на 20 км. Второе место заняла колумбийка Сандра Аренас. Замкнула тройку китаянка Лю Хун.

Российская спортсменка Эльвира Хасанова заняла 16-е место.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Ходьба 20 км

Финал

1. Антонелла Пальмисано (Италия) — 1:29:12

2. Сандра Аренас (Колумбия) — 1:29:37

3. Лю Хун (Китай) — 1:29:57

16. Эльвира Хасанова (Россия) — 1:31:58

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Олимпиада, 6 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Россиянка нанизала на шампур назойливого ухажера во время пикника
В Иркутске инспектор ГИБДД за одно дежурство спас роженицу и ребенка
Россиянин Садулаев вышел в полуфинал турнира ОИ по вольной борьбе
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд