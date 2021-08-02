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Александр Тихонов заявил, что ему непонятен поступок белорусской бегуньи Тимановской

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал ситуацию с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.

«Спорт не приносит материальных благ, — цитирует Тихонова by.tribuna.com. — Не буду скрывать: мы сидим на шее налогоплательщиков. Поэтому наша отдача — это результаты, это медали. И таких примеров можно привести очень много.

Александр Васильевич Медведь. Мы с ним дружим по сей день. К третьей Олимпиаде ему не советовали выступать. Там с сердцем непорядок и прочее. Этот великий спортсмен вышел на третью Олимпиаду, закончил со слезами на глазах, поцеловал ковер и закончил свою спортивную карьеру.

Виктор Чукарин. Узник концлагеря стал олимпийским чемпионом. И таких примеров... Елена Белова, Романьков! Травмировались, выступали. И сейчас достаточно примеров на нынешней Олимпиаде. С травмой выходят гимнасты, фехтовальщики. И выступают! Кристина, мне твой поступок абсолютно непонятен".

Легкоатлетка находится в аэропорту Токио под охраной полиции и в сопровождении местных властей, так как ей угрожает принудительная депортация на родину. Ранее она заявила, что не собирается возвращаться в Белоруссию с Олимпиады.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Кристина Тимановская прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». До этого она раскритиковала спортивное начальство за то, что ее поставили на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде-2020 без ее ведома.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/athletics/1099727160-aleksandr-tixonov-timanovskoj-kristina-mne-tvoj-postupok-absolyutno-ne.html

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Евгений Петров все материалы автора

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