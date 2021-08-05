Краузер с олимпийским рекордом выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио
06:21
Американец Райан Краузер выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в толкании ядра. Он показал результат — 23,30 метра, что является олимпийским рекордом.
Серебряная медаль досталась американке Джо Ковач — 22,65 метра. Замкнула тройку новозеландка Томас Уолш — 22,47 метра.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Легкая атлетика
Мужчины
Ядро
Финал
1. Райан Краузер (США) — 23.30 OR
2. Джо Ковач (США) — 22.65
3. Томас Уолш (Новая Зеландия) — 22.47
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