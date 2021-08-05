Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Краузер с олимпийским рекордом выиграл золотую медаль Олимпиады в Токио

06:21
Теги:

Американец Райан Краузер выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в толкании ядра. Он показал результат — 23,30 метра, что является олимпийским рекордом.

Серебряная медаль досталась американке Джо Ковач — 22,65 метра. Замкнула тройку новозеландка Томас Уолш — 22,47 метра.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Легкая атлетика

Мужчины

Ядро

Финал

1. Райан Краузер (США) — 23.30 OR

2. Джо Ковач (США) — 22.65

3. Томас Уолш (Новая Зеландия) — 22.47

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Поражение от Турции стало роковым. Россия насмерть рубилась с Бразилией, но проиграла — и выбыла с Олимпиады
Волейбол на Олимпиаде, мужчины: расписание и результаты 1/2 финала, игра Россия — Бразилия
Медальный прогноз Олимпиады на 5 августа: цель России — четыре золота
Российский волейболист оскорбляет поляков, а они ему угрожают смертью. Последствия сенсации в Токио
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд