МОК открыл дисциплинарное разбирательство по делу белорусской легкоатлетки Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарное разбирательство по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, сообщает ТАСС.

Сейчас МОК формирует список свидетелей в этом деле.

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 м без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.