Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила МОК о помощи
16:14
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская попросила Международный Олимпийский комитет о помощи. Легкоатлетка заявила, что ее без ее согласия заставляют вернуться в Минск из Токио.
«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление. Меня пытаются вывести из страны без моего согласия. Я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться», — сказала спортсменка.
Сегодня стало известно о том, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в Минск. Накануне она раскритиковала спортивное начальство за то, что ее поставили на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде-2020 без ее ведома.
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