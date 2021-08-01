Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила МОК о помощи

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская попросила Международный Олимпийский комитет о помощи. Легкоатлетка заявила, что ее без ее согласия заставляют вернуться в Минск из Токио.

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление. Меня пытаются вывести из страны без моего согласия. Я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться», — сказала спортсменка.

Сегодня стало известно о том, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в Минск. Накануне она раскритиковала спортивное начальство за то, что ее поставили на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде-2020 без ее ведома.