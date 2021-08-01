Белорусская легкоатлетка Тимановская намерена подать прошение об убежище властям Австрии
Бегунья сборной Белоруссии Кристина Тимановская, которая позволила себе раскритиковать Национальный олимпийский комитет (НОК), запросит убежище в посольстве Австрии в Японии, сообщает BSSF.
Бегунья также обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет.
В понедельник Тимановская должна была выйти на старт в беге на 200 метров, однако представители сборной до выступления ее не допустили. Накануне Кристина раскритиковала спортивных чиновников Белоруссии за включение ее в состав эстафеты 4х400 метров.
После этого в НОК Белоруссии сообщили, что тренерский штаб сборной решил отправить легкоатлетку домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.
Кристина Тимановская — 24-летняя белорусская легкоатлетка, которая специализируется на беге на короткие дистанции (100 и 200 метров). Олимпиада в Токио — ее первые Олимпийские игры.
Белорусская бегунья устроила скандал в Токио. Ее начальство говорит о психической болезни
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю