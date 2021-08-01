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Белорусская легкоатлетка Тимановская намерена подать прошение об убежище властям Австрии

19:29
Кристина Тимановская. Фото Instagram
Кристина Тимановская. Фото Instagram

Бегунья сборной Белоруссии Кристина Тимановская, которая позволила себе раскритиковать Национальный олимпийский комитет (НОК), запросит убежище в посольстве Австрии в Японии, сообщает BSSF.

Бегунья также обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет.

В понедельник Тимановская должна была выйти на старт в беге на 200 метров, однако представители сборной до выступления ее не допустили. Накануне Кристина раскритиковала спортивных чиновников Белоруссии за включение ее в состав эстафеты 4х400 метров.

После этого в НОК Белоруссии сообщили, что тренерский штаб сборной решил отправить легкоатлетку домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Кристина Тимановская — 24-летняя белорусская легкоатлетка, которая специализируется на беге на короткие дистанции (100 и 200 метров). Олимпиада в Токио — ее первые Олимпийские игры.

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Иван Шитик все материалы автора

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