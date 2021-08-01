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Источник сообщил, что белорусскую легкоатлетку Тимановскую перевозят в безопасное место

19:24
Кристина Тимановская в аэропорту Токио. Фото Reuters
Кристина Тимановская в аэропорту Токио. Фото Reuters
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Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую в данный момент перевозят в безопасное место в Японии, сообщает местное издание Sports Hochi. Источник ссылается на представителя правозащитной организации. Спортсменка считает, что ей может угрожать опасность.

Ранее Тимановская попросила МОК о помощи. Она заявила, что ее заставляют вернуться на родину без ее согласия.

1 августа стало известно, что ее насильно вывозят из Токио в Минск. Накануне она раскритиковала спортивное начальство за то, что ее поставили на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде-2020 без ее ведома.

24-летняя спортсменка — белорусская бегунья, специализирующаяся на беге на короткие дистанции (100 и 200 метров). НОК Белоруссии ранее заявил, что Тимановская прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

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Евгений Петров все материалы автора

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