Спортивная гимнастика, мужское командное многоборье на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию

В понедельник, 26 июля, на Олимпиаде в Токио (Япония) будут разыграны медали в мужском командном многоборье. Начало — в 13.00 мск.

Сборная России по спортивной гимнастике вышла в финал с третьего места квалификации.

Российскую команду представляют Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Следить за онлайн-трансляцией соревнований можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире канала «Россия 1».

Подробную информацию о формате турнира по спортивной гимнастике и расписание соревнований можно посмотреть — здесь.