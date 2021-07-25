Итоги квалификации олимпийских соревнований среди женщин в спортивной гимнастике

25 июля на Олимпиаде-2020 в Токио прошла квалификация в спортивной гимнастике у женщин.

В финал командного многоборья выходят 8 лучших сборных, в финал личного — 24 лучших спортсмена (но не более двух из одной страны), в финал отдельных видов — 8 лучших (но не более двух из одной страны).

Женская сборная России по показала лучший результат в квалификации командного многоборья.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Спортивная гимнастика

Квалификация

Женщины

Командное многоборье

1. Россия — 171,629

2. США — 170,562

3. Китай — 166,863

4. Франция — 164,561

5. Бельгия — 163,895

6. Великобритания — 163,396

7. Италия — 163,330

8. Япония — 162,662

Личное многоборье

1. Симоне Байлс (США) — 57,731

2. Ребека Андраде (Бразилия) — 57,399

3. Суниса Ли (США) — 57,166

4. Ангелина Мельникова (Россия) — 57,132

5. Владислава Уразова (Россия) — 57,099

6. Виктория Листунова (Россия) — 56,932

7. Нина Дерваел (Бельгия) — 56,598

8. Тан Сицзин (Китай) — 56,432

Опорный прыжок

1. Симоне Байлс (США) — 15,183

2. Джейд Кэри (США) — 15,166

3. Ребека Андраде (Бразилия) — 15,100

4. Микайла Скиннер (США) — 14,866

5. Сеоженг Йео (Корея) — 14,800

6. Шаллон Ольсен (Канада) — 14,699

7. Лилия Ахаимова (Россия) — 14,699

8. Алекса Морено (Мексика) — 14,633

9. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,616

Брусья

1. Нина Дерваел (Бельгия) — 15,366

2. Суниса Ли (США) — 15,200

3. Анастасия Ильянкова (Россия) — 14,966

4. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,933

5. Владислава Уразова (Россия) — 14,866

6. Виктория Листунова (Россия) — 14,766

7. Юфей Лю (Китай) — 14,700

8. Элизабет Зитц (Германия) — 14,700

Бревно

1. Гуань Чэнчэнь (Китай) — 14,933

2. Тан Сицзин (Китай) — 14,333

3. Суниса Ли (США) — 14,200

4. Лариса Иордаче (Румыния) — 14,133

5. Юфей Лю (Китай) — 14,100

6. Элизабет Блэк (Канада) — 14,100

7. Симоне Байлс (США) — 14,066

8. Владислава Уразова (Россия) — 14,000

Вольные упражнения

1. Ванесса Феррари (Италия) — 14,166

2. Симоне Байлс (США) — 14,133

3. Джейд Кэри (США) — 14,100

4. Джессика Гадирова (Великобритания) — 14,033

5. Виктория Листунова (Россия) — 14,000

6. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,000

9. Владислава Уразова (Россия) — 13,633

10. Лилия Ахаимова (Россия) — 13,633

47. Елена Герасимова (Россия) — 12,333