Итоги квалификации олимпийских соревнований среди женщин в спортивной гимнастике
25 июля на Олимпиаде-2020 в Токио прошла квалификация в спортивной гимнастике у женщин.
В финал командного многоборья выходят 8 лучших сборных, в финал личного — 24 лучших спортсмена (но не более двух из одной страны), в финал отдельных видов — 8 лучших (но не более двух из одной страны).
Женская сборная России по показала лучший результат в квалификации командного многоборья.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Спортивная гимнастика
Квалификация
Женщины
Командное многоборье
1. Россия — 171,629
2. США — 170,562
3. Китай — 166,863
4. Франция — 164,561
5. Бельгия — 163,895
6. Великобритания — 163,396
7. Италия — 163,330
8. Япония — 162,662
Личное многоборье
1. Симоне Байлс (США) — 57,731
2. Ребека Андраде (Бразилия) — 57,399
3. Суниса Ли (США) — 57,166
4. Ангелина Мельникова (Россия) — 57,132
5. Владислава Уразова (Россия) — 57,099
6. Виктория Листунова (Россия) — 56,932
7. Нина Дерваел (Бельгия) — 56,598
8. Тан Сицзин (Китай) — 56,432
Опорный прыжок
1. Симоне Байлс (США) — 15,183
2. Джейд Кэри (США) — 15,166
3. Ребека Андраде (Бразилия) — 15,100
4. Микайла Скиннер (США) — 14,866
5. Сеоженг Йео (Корея) — 14,800
6. Шаллон Ольсен (Канада) — 14,699
7. Лилия Ахаимова (Россия) — 14,699
8. Алекса Морено (Мексика) — 14,633
9. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,616
Брусья
1. Нина Дерваел (Бельгия) — 15,366
2. Суниса Ли (США) — 15,200
3. Анастасия Ильянкова (Россия) — 14,966
4. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,933
5. Владислава Уразова (Россия) — 14,866
6. Виктория Листунова (Россия) — 14,766
7. Юфей Лю (Китай) — 14,700
8. Элизабет Зитц (Германия) — 14,700
Бревно
1. Гуань Чэнчэнь (Китай) — 14,933
2. Тан Сицзин (Китай) — 14,333
3. Суниса Ли (США) — 14,200
4. Лариса Иордаче (Румыния) — 14,133
5. Юфей Лю (Китай) — 14,100
6. Элизабет Блэк (Канада) — 14,100
7. Симоне Байлс (США) — 14,066
8. Владислава Уразова (Россия) — 14,000
Вольные упражнения
1. Ванесса Феррари (Италия) — 14,166
2. Симоне Байлс (США) — 14,133
3. Джейд Кэри (США) — 14,100
4. Джессика Гадирова (Великобритания) — 14,033
5. Виктория Листунова (Россия) — 14,000
6. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,000
9. Владислава Уразова (Россия) — 13,633
10. Лилия Ахаимова (Россия) — 13,633
47. Елена Герасимова (Россия) — 12,333
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