С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по спортивной гимнастике начнется 24 июля и завершится 28 июля.

На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро российские гимнасты выиграли в общей сложности 8 медалей — 4 у мужчин (два серебра и две бронзы) и 4 у женщин (одно золото, два серебра и одна бронза).

Состав сборной России

Мужчины: Никита Нагорный, Давид Белявский, Артур Далалоян, Александр Карцев, Владислав Поляшов и Денис Аблязин.

Женщины: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Елена Герасимова, Лилия Ахаимова и Анастасия Ильянкова.

Спортивная гимнастика. Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 3 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований

24 июля. 04:00. Личное и командное первенство. Квалификация.

26 июля. 13:00. Командное первенство. Финал.

28 июля. 13:15. Многоборье. Финал.

1 августа. 11:00. Вольные упражнения. Финал.

1 августа. 13:00. Конь. Финал.

2 августа. 11:00. Кольца. Финал.

2 августа. 13:00. Опорный прыжок. Финал.

3 августа. 11:00. Брусья. Финал.

3 августа. 13:00. Перекладина. Финал.

Спортивная гимнастика. Олимпийские игры-2020. Токио. 25 июля — 3 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований

25 июля. 04:00. Личное и командное первенство. Квалификация.

27 июля. 13:45. Командное первенство. Финал.

29 июля. 13:50. Многоборье. Финал.

1 августа. 12:00. Опорный прыжок. Финал.

1 августа. 14:00. Брусья. Финал.

2 августа. 12:00. Вольные упражнения. Финал.

3 августа. 12:00. Бревно. Финал.

Летние Олимпийские игры в Токио: когда Олимпиада, церемонии открытия и закрытия, главные факты об Играх // Токио 2021 — расписание соревнований и медали по датам // Олимпиада 2020: все об Играх

Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, финалы и медали соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021