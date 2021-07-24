Итоги квалификации олимпийских соревнований среди мужчин в спортивной гимнастике
На Олимпиаде-2020 в Токио прошла квалификация в спортивной гимнастике у мужчин.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Спортивная гимнастика
Квалификация
Командное многоборье
1. Япония — 262,251
2. Китай — 262,061
3. Россия — 261,945
4. США — 256,761
5. Великобритания — 256,594
6. Германия — 249,929
7. Швейцария — 249,193
8. Украина — 247,492
Личное многоборье
1. Дайки Хашимото (Япония) — 88,531
2. Никита Нагорный (Россия) — 87,897
3. Сяо Жотэн (Китай) — 87,732
4. Сун Вэй (Китай) — 87,298
5. Джо Фрейзер (Великобритания) — 86,298
6. Артур Далалоян (Россия) — 85,957
9. Давид Белявский (Россия) — 85,324...
18. Александр Карцев (Россия) — 82,299
Конь
1. Сих Кай (Китайский Тайпей) — 15,266
2-3. Рис Маккленахан (Ирландия) — 15,266
2-3. Кохей Камеяма (Япония) — 15,266
4. Алекс Йодер (США) — 15,200
5. Макс Уитлок (Великобритания) — 14,900
6. Сун Вэй (Китай) — 14,833
7. Казума Кайя (Япония)
8. Давид Белявский (Россия) — 14,733
Кольца
1. Элефтериос Петруниас (Греция) — 15,333
2. Лю Ян (Китай) — 15,300
3. Аит Саил (Франция) — 15,066
4. Ибразим Колак (Турция) — 14,933
5. Артур Занетти (Бразилия) — 14,900
6. Адем Асил (Турция) — 14,800
7. Денис Аблязин (Россия) — 14,800
8. Ю Хао (Китай) — 14,800
Опорный прыжок
1. Джехван Шин (Корея) — 14,866
2. Артур Давтян (Армения) — 14,866
3. Никита Нагорный (Россия) — 14,783
4. Адем Асил (Турция) — 14,766
5. Денис Аблязин (Россия) — 14,733
6. Карлос Юло (Филиппины) — 14,712
7. Кайо Соуза (Бразилия) — 14,700
8. Ахмет Ондер (Турция) — 14,466
Брусья
1. Цзоу Цзин Юань (Китай) — 16,166
2. Лукас Даузер (Германия) — 15,733
3. Ю Хао (Китай) — 15,666
4. Ферхат Арикан (Турция) — 15,566
5. Самуэль Микулак (США) — 15,4333
6. Сяо Жотэн (Китай) — 15,400
7. Джо Фрэйзер (Великобритания) — 15,400
8. Петр Пахнюк (Украина) — 15,33
Перекладина
1. Дайки Хашимото (Япония) — 15,033
2. Милад Карими (Казахстан) — 14,766
3. Тин Србич (Хорватия) — 14,633
4. Броди Мэлоун (США) — 14,533
5. Никита Нагорный (Россия) — 14,466
6. Такеру Китазоно (Япония) — 14,433
7. Тайсон Булл (Австралия) — 14,433
8. Барт Деурлоо (Нидерланды) — 14,400
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