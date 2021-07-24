Олимпиада
Токио-2020
Спортивная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Спортивная гимнастика

Итоги квалификации олимпийских соревнований среди мужчин в спортивной гимнастике

16:12
Теги:

На Олимпиаде-2020 в Токио прошла квалификация в спортивной гимнастике у мужчин.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Спортивная гимнастика

Квалификация

Командное многоборье

1. Япония — 262,251

2. Китай — 262,061

3. Россия — 261,945

4. США — 256,761

5. Великобритания — 256,594

6. Германия — 249,929

7. Швейцария — 249,193

8. Украина — 247,492

Личное многоборье

1. Дайки Хашимото (Япония) — 88,531

2. Никита Нагорный (Россия) — 87,897

3. Сяо Жотэн (Китай) — 87,732

4. Сун Вэй (Китай) — 87,298

5. Джо Фрейзер (Великобритания) — 86,298

6. Артур Далалоян (Россия) — 85,957

9. Давид Белявский (Россия) — 85,324...

18. Александр Карцев (Россия) — 82,299

Конь

1. Сих Кай (Китайский Тайпей) — 15,266

2-3. Рис Маккленахан (Ирландия) — 15,266

2-3. Кохей Камеяма (Япония) — 15,266

4. Алекс Йодер (США) — 15,200

5. Макс Уитлок (Великобритания) — 14,900

6. Сун Вэй (Китай) — 14,833

7. Казума Кайя (Япония)

8. Давид Белявский (Россия) — 14,733

Кольца

1. Элефтериос Петруниас (Греция) — 15,333

2. Лю Ян (Китай) — 15,300

3. Аит Саил (Франция) — 15,066

4. Ибразим Колак (Турция) — 14,933

5. Артур Занетти (Бразилия) — 14,900

6. Адем Асил (Турция) — 14,800

7. Денис Аблязин (Россия) — 14,800

8. Ю Хао (Китай) — 14,800

Опорный прыжок

1. Джехван Шин (Корея) — 14,866

2. Артур Давтян (Армения) — 14,866

3. Никита Нагорный (Россия) — 14,783

4. Адем Асил (Турция) — 14,766

5. Денис Аблязин (Россия) — 14,733

6. Карлос Юло (Филиппины) — 14,712

7. Кайо Соуза (Бразилия) — 14,700

8. Ахмет Ондер (Турция) — 14,466

Брусья

1. Цзоу Цзин Юань (Китай) — 16,166

2. Лукас Даузер (Германия) — 15,733

3. Ю Хао (Китай) — 15,666

4. Ферхат Арикан (Турция) — 15,566

5. Самуэль Микулак (США) — 15,4333

6. Сяо Жотэн (Китай) — 15,400

7. Джо Фрэйзер (Великобритания) — 15,400

8. Петр Пахнюк (Украина) — 15,33

Перекладина

1. Дайки Хашимото (Япония) — 15,033

2. Милад Карими (Казахстан) — 14,766

3. Тин Србич (Хорватия) — 14,633

4. Броди Мэлоун (США) — 14,533

5. Никита Нагорный (Россия) — 14,466

6. Такеру Китазоно (Япония) — 14,433

7. Тайсон Булл (Австралия) — 14,433

8. Барт Деурлоо (Нидерланды) — 14,400

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Бывший хоккеист СКА и участник Олимпиады скончался от коронавируса
Кем работать разным знакам зодиака чтобы разбогатеть
Япония выдвинула претензии России из-за Антарктиды
Подросток убил юношу ударом ножа у магазина в Петербурге
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд