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Евгения Медведева поздравила российских гимнастов: «Супер-мега рада за вас»

20:11
Instagram Евгении Медведевой.
Instagram Евгении Медведевой.
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Российская фигуристка Евгения Медведева поздравила сборную России по спортивной гимнастике с победой на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Ура! Поздравляем! — написала Медведева в stories Instagram. — Впервые за 25 лет золото в команде в гимнастике у мужчин из России! Супер-мега рада за вас, семья Нагорных».

За сборную России выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Второе место заняли японские гимнасты. Тройку призеров замкнула команда Китая.

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