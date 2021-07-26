Евгения Медведева поздравила российских гимнастов: «Супер-мега рада за вас»
20:11
Российская фигуристка Евгения Медведева поздравила сборную России по спортивной гимнастике с победой на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Ура! Поздравляем! — написала Медведева в stories Instagram. — Впервые за 25 лет золото в команде в гимнастике у мужчин из России! Супер-мега рада за вас, семья Нагорных».
За сборную России выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Второе место заняли японские гимнасты. Тройку призеров замкнула команда Китая.
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