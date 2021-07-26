Евгения Медведева поздравила российских гимнастов: «Супер-мега рада за вас»

Российская фигуристка Евгения Медведева поздравила сборную России по спортивной гимнастике с победой на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Ура! Поздравляем! — написала Медведева в stories Instagram. — Впервые за 25 лет золото в команде в гимнастике у мужчин из России! Супер-мега рада за вас, семья Нагорных».

За сборную России выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Второе место заняли японские гимнасты. Тройку призеров замкнула команда Китая.