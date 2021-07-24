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Далалоян не смог выйти в финал упражнения на перекладине на Олимпиаде в Токио

10:33
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Российский гимнаст Артур Далалоян не смог квалифицироваться в финал упражнения на перекладине на Олимпиаде в Токио.

В квалификации он набрал 14,066 балла и из-за этого не смог войти в восьмерку лучших, которая будет выступать в финале.

В апреле 2021 года Далалоян получил травму ахиллова сухожилия. Из-за этого он пропускал чемпионат мира в Базеле.

Ранее россиянин набрал 82,299 балла и идет четвертым в личном многоборье.

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события