Далалоян объяснил, почему не сдержал слез во время квалификации на Олимпийских играх

Российский гимнаст Артур Далалоян рассказал, почему не совладал с эмоциями во время квалификации на Олимпийских играх в Токио. Сегодня он вышел на все шесть снарядов, хотя изначально планировалось, что пропустит опорный прыжок и вольные упражнения.

Напомним, Далалоян порвал ахиллово сухожилие в апреле. Спортсмену пришлось форсировать восстановление, чтобы выступить на Играх.

«Я не смог совладать со своими эмоциями, произошел такой шквал внутри. С одной стороны, меня переполняли эмоции радости за то, что я нашел в себе силы выйти на опорный прыжок и вольные упражнения. С другой стороны, это эмоции расстройства, потому что я ожидал от себя большего, был уверен, что я смогу выйти и сделать вольные упражнения более достойно. Я не попал некоторые связки, сделал базу ниже, чем планировал, и поэтому немножко не оправдал свои надежды», — приводит «РИА Новости» слова Далалояна.

Россиянин набрал 82,299 балла и идет четвертым в личном многоборье.