Белявский: «Стопудово будем отмечать»

Российский гимнаст Давид Белявский отметил, что команда хорошо выступила на Олимпиаде в Токио. По его словам, спортсмены будут отмечать.

Также Белявский добавил, что намерен продолжать спортивную карьеру.

«В целом команда выступила хорошо, если брать прошлые Игры, мы улучшили результат, — отметил Белявский. — Там два серебра, несколько бронз. Сейчас золото в команде перевешивает все остальные. Стопудово будем отмечать, но позже, не в Японии. Ждать ли в Париже? Будем стараться. Я настроен продолжать. Сейчас восстановление, времени не очень много, всего 2,5 года. Полгода у меня сразу улетят, я считаю, что они уже прошли. На чемпионат мира не поеду».