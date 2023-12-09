Гуляев: «Есть внутренняя уверенность, что российские спортсмены поедут на Олимпиаду-2026»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался о шансах российских спортсменов принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года.

«Почему-то есть внутренняя уверенность. Первый шаг к тому моменту будет сделан. Правда, мне кажется, мы вряд ли там сможем достойно выступить. Скорее всего, поедет усеченный состав и без лидеров», — цитирует Гуляева RT.

Также он рассказал, сколько конькобежцев поменяли гражданство в 2023 году.

«У нас их всего три. Елизавета Голубева сейчас сидит в Коломне. Где Кристина Силаева, не могу сказать, а Владимир Семирунний в Польше ждет, когда СКР даст ему открепление для оформления документов», — добавил специалист.

8 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о допуске атлетов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в Париже под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Играх 2024 года. Допущенных к Олимпиаде спортсменов обяжут подписать обновленные условия участия в соревнованиях.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.