Тренер Москвина рассказала, что продолжает готовить фигуристов к Олимпийским играм-2026

Тренер Тамара Москвина рассказала, что продолжает готовить своих фигуристов к выступлению на Олимпийских играх 2026 года.

«Еще достаточно много времени, и многое может измениться. Сейчас комментировать это решение, которое касается только Олимпиады в Париже, нет смысла.

работаю, готовлю своих спортсменов к Олимпиаде 2026 года. Наши спортсмены выступают на крупных российских соревнованиях, готовят новые программы и элементы для того, чтобы быть способными конкурировать с теми спортсменами из других стран, которые сейчас соревнуются на чемпионатах Европы и мира», — цитирует Москвину ТАСС.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д`Ампеццо с 6 по 22 февраля.