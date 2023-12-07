Бучневич: «Все хотят сыграть на Олимпиаде. Надеюсь, на следующие Игры всех допустят»

Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил, как игроков НХЛ не отпустили на Олимпиаду-2022 в Пекин, и высказался о желании сыграть в Милане-2026.

— Многие предвкушали, что вы втроем с Тарасенко и Барбашевым поедете на Олимпиаду в Пекин и тройкой там сыграете. Для вас был большой удар, когда НХЛ объявила, что из-за очередного всплеска коронавируса игроков туда не отпустит?

— В ноябре 2021-го Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Сергей Гончар приезжали, разговаривали с нами. Не знаю, попал бы в состав или нет. В этом плане никто никому ничего не обещал, и до объявления составов дело не дошло. Конечно, это был удар для всего мирового хоккея. Все хотели играть. И когда-то это все равно должно произойти, что все лучшие сойдутся на Олимпиаде. Надеюсь, это будут следующие Игры, туда всех допустят и мир наконец-то увидит хороший хоккей.

— Вам сколько было, когда последняя такая Олимпиада была — в Сочи-2014?

— 18. В этом возрасте Валера Ничушкин уже там играл, так что я уже не совсем маленький был. Десять лет уже Олимпиад с участием всех сильнейших нет. А хотелось бы! Нужны мировые турниры, когда лучшие играют против лучших. Если послушать Кросби, Макдэвида, Маккиннона — все хотят там сыграть! У шведов, финнов, американцев сильные команды. Все стремятся выиграть, доказать, что они сильнее. Кубок мира — одно, но Олимпиада по важности все-таки намного круче. Надеюсь, все для этого будет нормально, все решат...