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Сегодня, 13:56

Скобрев — о Трофимове: «Четвертое место — самый обидный результат»

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев прокомментировал четвертое место российского конькобежца Сергей Трофимова на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Пекине.

Сергею не хватило 0,39 секунды до бронзовой медали.

«Всегда безумно обидно занимать четвертое место, — цитирует Скобрева «Чемпионат». — Я бы сказал, что это самый обидный из всех результатов, потому что не хватает всего капельку до пьедестала. Нильс несколько раз подставлял спину сопернику на переходной прямой. Это позволило ему приехать быстрее остальных и занять первое место.

У Трофимова есть ещё дистанции, впереди десятка. У Сергея эта дистанция идёт в принципе хорошо. Будем надеяться на медали там".

Напомним, первое место занял швед Нильс ван дер Пул. Вторым стал Патрик Руст (Нидерланды), замкнул тройку Халлйейр Энгебротен (Норвегия).

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4600091-skobrev-o-trofimove-chetvyortoe-mesto-samyj-obidnyj-rezultat-kapelku-ne-hvatilo.html
Иван Скобрев
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