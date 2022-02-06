Скобрев — о Трофимове: «Четвертое место — самый обидный результат»

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев прокомментировал четвертое место российского конькобежца Сергей Трофимова на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Пекине.

Сергею не хватило 0,39 секунды до бронзовой медали.

«Всегда безумно обидно занимать четвертое место, — цитирует Скобрева «Чемпионат». — Я бы сказал, что это самый обидный из всех результатов, потому что не хватает всего капельку до пьедестала. Нильс несколько раз подставлял спину сопернику на переходной прямой. Это позволило ему приехать быстрее остальных и занять первое место.

У Трофимова есть ещё дистанции, впереди десятка. У Сергея эта дистанция идёт в принципе хорошо. Будем надеяться на медали там".

Напомним, первое место занял швед Нильс ван дер Пул. Вторым стал Патрик Руст (Нидерланды), замкнул тройку Халлйейр Энгебротен (Норвегия).