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Сегодня, 13:33

«Получилось превзойти самого себя». Российский конькобежец Трофимов — о четвертом месте на Олимпиаде

Российский конькобежец Трофимов заявил, что превзошел самого себя
Сергей Федоров
Корреспондент

Российский конькобежец Сергей Трофимов, занявший четвертое место на дистанции 5 000 метров на Олимпиаде в Пекине, отметил, что показал максимальный результат.

«Я сегодня сделал все возможное. Сегодня был мой максимум, получилось превзойти самого себя, — отметил Трофимов. — Так что я своим результатом доволен. Когда увидел свое время, подумал: «Нифига себе!». Уже на тренировке вчера были те же ощущения от катания. Вчера уже чувствовал, как в прошлом году на пике формы на ЧМ в Херенвене, что коньки — одно целое с ногами. Сегодня похожее чувство».

Напомним, первым стал швед Нильс ван дер Пул. Вторым стал Патрик Руст (Нидерланды), замкнул тройку Халлйейр Энгебротен (Норвегия).

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