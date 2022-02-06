Российский конькобежец Сергей Трофимов, занявший четвертое место на дистанции 5 000 метров на Олимпиаде в Пекине, отметил, что показал максимальный результат.

«Я сегодня сделал все возможное. Сегодня был мой максимум, получилось превзойти самого себя, — отметил Трофимов. — Так что я своим результатом доволен. Когда увидел свое время, подумал: «Нифига себе!». Уже на тренировке вчера были те же ощущения от катания. Вчера уже чувствовал, как в прошлом году на пике формы на ЧМ в Херенвене, что коньки — одно целое с ногами. Сегодня похожее чувство».

Напомним, первым стал швед Нильс ван дер Пул. Вторым стал Патрик Руст (Нидерланды), замкнул тройку Халлйейр Энгебротен (Норвегия).