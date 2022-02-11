Шведский конькобежец ван дер Пул завоевал золото на дистанции 10 000 м с мировым рекордом, россиянин Румянцев стал 5-м
Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золото на дистанции 10 000 м на Олимпиаде в Пекине.
Ван дер Пул установил время 12 минут и 30,74 секунды, что является новым мировым рекордом.
Серебряным призером стал нидерландец Патрик Руст, бронза — у итальянца Давиде Джиотто.
Единственный россиянин, выступавший в финале — Александр Румянцев — занял пятую строчку. Он уступил ван дер Пулу 20,59 секунды.
Коньки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
10 000 м
Финал
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.30,74
2. Патрик Руст (Нидерланды) — 12.44,59
3. Давиде Джиотто (Италия) — 12.45,98
4. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 12.48,94
5. Александр Румянцев (Россия) — 12.51,33
6. Грэм Фиш (Канада) — 12.58,80
7. Патрик Беккерт (Германия) — 13.01,23
8. Тед Ян Блумен (Канада) — 13.01,39
9. Микеле Мальфатти (Италия) — 13.01,42
10. Барт Свингс (Бельгия) — 13.02,43
11. Риосуке Цутия (Япония) — 13.02,49
12. Питер Майкл (Новая Зеландия) — 13.33,53