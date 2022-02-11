Шведский конькобежец ван дер Пул завоевал золото на дистанции 10 000 м с мировым рекордом, россиянин Румянцев стал 5-м

Шведский конькобежец ван дер Пул завоевал золото Олимпиады на дистанции 10 000 метров с мировым рекордом

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золото на дистанции 10 000 м на Олимпиаде в Пекине.

Ван дер Пул установил время 12 минут и 30,74 секунды, что является новым мировым рекордом.

Серебряным призером стал нидерландец Патрик Руст, бронза — у итальянца Давиде Джиотто.

Единственный россиянин, выступавший в финале — Александр Румянцев — занял пятую строчку. Он уступил ван дер Пулу 20,59 секунды.

Коньки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

10 000 м

Финал

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.30,74

2. Патрик Руст (Нидерланды) — 12.44,59

3. Давиде Джиотто (Италия) — 12.45,98

4. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 12.48,94

5. Александр Румянцев (Россия) — 12.51,33

6. Грэм Фиш (Канада) — 12.58,80

7. Патрик Беккерт (Германия) — 13.01,23

8. Тед Ян Блумен (Канада) — 13.01,39

9. Микеле Мальфатти (Италия) — 13.01,42

10. Барт Свингс (Бельгия) — 13.02,43

11. Риосуке Цутия (Япония) — 13.02,49

12. Питер Майкл (Новая Зеландия) — 13.33,53