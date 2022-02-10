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Сегодня, 16:25

Воронина оценила свое выступление на дистанции 5000 метров на Олимпиаде

Конькобежка Воронина высказалась о своем выступлении на дистанции 5000 метров на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент

Российская конькобежка Наталья Воронина прокомментировала свое выступление на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Разочарование, — приводит слова Ворониной пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР). — На данный момент это все, что я могла показать. Как бы ни хотела пробежать сегодня быстрее, выше головы не прыгнешь».

По словам конькобежки, осенью после операции она сразу поняла, что на Олимпийских играх будет тяжело.

«Если бы не сделала операцию, могло быть еще хуже. На данный момент готова на такой результат. Чтобы занять здесь призовое место, нужно было пробежать минимум как в прошлом году в Херенвене. Остается командная гонка. Это мой единственный шанс», — сказала россиянка.

Воронина показала результат 6.56,99 и заняла шестое место. Победу одержала нидерландская конькобежка Ирене Схаутен (6.43,51).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://t.me/olympic_russia/7269
Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
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