Российский конькобежец Алдошкин объяснил свой жест со средним пальцем после победы над США на Олимпиаде

Российский конькобежец Алдошкин попросил прощения после жеста со средним пальцем на Олимпиаде

Российский конькобежец Даниил Алдошкин объяснил нецензурный жест после победы над командой США в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Я вскинул руки. Это ведь первая медаль, первая Олимпиада. Я ничего плохого не имел в виду. Прошу прощения, если это кого-то задело», — отметил Алдошкин на пресс-конференции.

Его партнер по команде Руслан Захаров добавил, что это просто эмоции, которые не направлены в чей-то адрес.

«В конькобежном спорте мы боремся со временем, не с соперником. Это была чисто эмоциональная реакция», — сказал Захаров.

Также на эту тему высказался норвежец Хальгейр Энгебротен, который был соперником России в финальном забеге.

«Думаю, что это было от того, что ребята вышли в финал, их реакция. Он все объяснил, мне этого достаточно», — сказал Энгебротен.

Напомним, российская команда в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова завоевала серебро Олимпиады. Первой стала сборная Норвегии. Замкнла тройку команда США.