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Сегодня, 16:14

Конькобежка Воронина заняла шестое место на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Пекине

Виктория Кравченко
Ирена Схаутен.
Фото AFP

Российская конькобежка Наталья Воронина заняла шестое место в заезде на 5000 м на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка показала результат 6 минут 56,99 секунды.

После выступления девушка не сдержала слез и расплакалась.

Золото выиграла нидерландка Ирен Схаутен (6 минут 43,51 секунды), серебро — у канадки Изабеллы Вайдеманн, бронзовую медаль взяла чешка Мартина Сабликова.

Схаутен обновила олимпийский рекорд, который в 2002 году установила немка Клаудия Пехштайн (6.46,91).

Коньки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

5 000 м

Финал
1. Ирена Схаутен (Нидерланды) — 6.43,51

2. Изабелла Вайдеманн (Канада) — +4,67

3. Мартина Сабликова (Чехия) — +6,58

4. Франческа Лоллобриджида (Италия) — +8,25

5. Рагне Виклунн (Норвегия) — +12,83

6. Наталья Воронина (Россия) — +13,48

7. Санне ин'т Хоф (Нидерланды) — +16,26

8. Мисако Осигири (Япония) — +17,66

9. Марина Зуева (Белоруссия) — +19,40

10. Мамоко Хорикава (Япония) — +23,41

11. Хань Мэй (Китай) — +24,86

12. Магдалена Чищон (Польша) — +37,98

Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
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