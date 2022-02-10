Конькобежка Воронина заняла шестое место на дистанции 5000 м на Олимпиаде в Пекине
Российская конькобежка Наталья Воронина заняла шестое место в заезде на 5000 м на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка показала результат 6 минут 56,99 секунды.
После выступления девушка не сдержала слез и расплакалась.
Золото выиграла нидерландка Ирен Схаутен (6 минут 43,51 секунды), серебро — у канадки Изабеллы Вайдеманн, бронзовую медаль взяла чешка Мартина Сабликова.
Схаутен обновила олимпийский рекорд, который в 2002 году установила немка Клаудия Пехштайн (6.46,91).
Коньки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
5 000 м
Финал
1. Ирена Схаутен (Нидерланды) — 6.43,51
2. Изабелла Вайдеманн (Канада) — +4,67
3. Мартина Сабликова (Чехия) — +6,58
4. Франческа Лоллобриджида (Италия) — +8,25
5. Рагне Виклунн (Норвегия) — +12,83
6. Наталья Воронина (Россия) — +13,48
7. Санне ин'т Хоф (Нидерланды) — +16,26
8. Мисако Осигири (Япония) — +17,66
9. Марина Зуева (Белоруссия) — +19,40
10. Мамоко Хорикава (Япония) — +23,41
11. Хань Мэй (Китай) — +24,86
12. Магдалена Чищон (Польша) — +37,98