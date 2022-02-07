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Сегодня, 12:25

Лаленкова оценила свое выступление на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Пекине

Сергей Федоров
Корреспондент
Евгения Лаленкова.
Фото Reuters

Российская конькобежка Евгения Лаленкова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о том, что является промежуточным лидером на дистанции 1500 метров на Олимпиаде.

«Секунды хорошие, если учитывать, что это равнинный каток. Так же у меня было в декабре в Коломне. Но я не понимаю. Мне не очень понравился мой прокат в техническом плане. Начинаешь отставать и уже не можешь поддерживать скорость. Оставшимся соперницам удобнее, что они будут кататься вместе в забегах и поддерживать друг другу скорость. Недовольна именно техническим моментом. В какой-то момент стала понимать, что не могу контролировать скорость, перестроиться невозможно».

Результат Лаленковой — 1.55,74. Также в соревнованиях принимают участие россиянки Елена Сохрякова и Елизавета Голубева. Сохрякова пока девятая.

Олимпиада
Евгения Лаленкова
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