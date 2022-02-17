Конькобежка Фаткулина недовольна питанием на Олимпиаде: «Дожили, даже хлеба нет!»

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказал о том, как кормят на Олимпиаде в Пекине.

— Антиковидные меры достали?

— Жалко молодых ребят, для которых это первая Олимпиада. Мне-то по крайней мере есть, с чем сравнивать. Если не брать стадион, здесь нет никакого праздника, атмосферы. Ты везде в масках, никого не узнаешь, ничего нельзя. В столовой кормят не очень, все одинаковое. На завтраке даже хлеба не было, меня это прям взбесило. Дожили, даже хлеба нет! Мы здесь сидим уже 23 дня, я хочу домой на первом же самолете.

Ранее спорстменка рассказала, что заканчивала забег на 1000 м на Олимпиаде в полуобморочном состоянии. Она заняла в нем 13-е место.

Чемпионкой стала японка Михо Такаги, серебро — у нидерландки Ютты Лердам, бронза — у американки Бриттани Боу. Россиянка Ангелина Голикова заняла четвертую строчку, уступив Боу 0,1 секунды.