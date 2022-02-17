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Сегодня, 14:23

Конькобежка Фаткулина недовольна питанием на Олимпиаде: «Дожили, даже хлеба нет!»

Российская конькобежка Фаткулина недовольна отсутствием хлеба на Олимпиаде в Пекине
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказал о том, как кормят на Олимпиаде в Пекине.

— Антиковидные меры достали?

— Жалко молодых ребят, для которых это первая Олимпиада. Мне-то по крайней мере есть, с чем сравнивать. Если не брать стадион, здесь нет никакого праздника, атмосферы. Ты везде в масках, никого не узнаешь, ничего нельзя. В столовой кормят не очень, все одинаковое. На завтраке даже хлеба не было, меня это прям взбесило. Дожили, даже хлеба нет! Мы здесь сидим уже 23 дня, я хочу домой на первом же самолете.

Ранее спорстменка рассказала, что заканчивала забег на 1000 м на Олимпиаде в полуобморочном состоянии. Она заняла в нем 13-е место.

Чемпионкой стала японка Михо Такаги, серебро — у нидерландки Ютты Лердам, бронза — у американки Бриттани Боу. Россиянка Ангелина Голикова заняла четвертую строчку, уступив Боу 0,1 секунды.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
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Сборная России по конькобежному спорту
Ольга Фаткулина
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