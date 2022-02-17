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Сегодня, 13:58

Фаткулина рассказала, что заканчивала забег на 1000 м на Олимпиаде в полуобморочном состоянии

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, что заканчивала свой забег на 1000 метров на Олимпиаде в Пекине в полуобморочном состоянии.

«Если в целом рассматривать, давайте реально смотреть на вещи — как после болезни можно бегать? Я считаю, я бежала достойно — разогналась и первый круг, по крайней мере. Дальше не хватило, это было очевидно и предсказуемо. Я выходила на старт и думала, авось, чудо произойдет, давно не бегала 1 000 метров, не преодолевала это все.

Я знала, что надо разогнаться и сделать первый круг достойно, а дальше — поможет, не знаю, нечистая сила, но нечистых сил, видимо, не существует. Последние 300 метров я реально не помню, я была в каком-то аду. Меня перекосило настолько, что это было самое тяжелое, я такие ощущение помню, только когда ты летом готовишься и заезжаешь на велосипеде в гору, 30-минутный подъем. Я доезжала в полуобморочном состоянии, думала только о финишной линии», — приводит ТАСС слова Фаткулиной.

Фаткулина заняла 13-е место по итогам соревнований. Чемпионкой стала японка Михо Такаги, серебро — у нидерландки Ютты Лердам, бронза — у американки Бриттани Боу. Россиянка Ангелина Голикова заняла четвертую строчку, уступив Боу 0,1 секунды.

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Источник: https://tass.ru/sport/13740835
Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Ольга Фаткулина
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