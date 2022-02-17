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Сегодня, 14:29

Ангелина Голикова: «Сколько великих чемпионов и рекордсменов оставались ни с чем на Олимпийских играх?»

Российская конькобежка Голикова прокомментировала свое выступление на дистанции 1000 метров на ОИ
Иван Шитик
Корреспондент

Российская конькобежка Ангелина Голикова оценила свое выступление на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине. Она заняла итоговое 4-е место.

«Довольна, что сегодня попала в пару с Михо Такаги, потому что всегда хочу бегать с сильнейшими и побеждать сильнейших. После финиша обрадовалась и результату, и тому, что с японкой у нас получилась хорошая битва. Это Олимпиада, тут всему надо радоваться.

Когда смотрела забег Бриттани Боу, испытывала смешанные чувства. Было понятно, что Бриттани не в шикарных кондициях, но она знала график и является рекордсменкой мира на этой дистанции. Она боролась и заслужила эту медаль. Я за неё искренне рада. У Боу ведь это третья Олимпиада, и до сих пор не было ни одной личной медали.

Когда я тут очень расстроилась после пятисотметровки, старшие товарищи сказали одну очень правильную вещь: «Ты живешь в своем замкнутом мире, а посмотри вокруг, какие у других спортсменов судьбы!» Сколько великих чемпионов и рекордсменов оставались ни с чем на Олимпийских играх?! Та же Боу... А я тут, видите ли, бронзой недовольна.

У меня есть большое желание продолжать работать. Надо убирать технические огрехи, из-за которых я проигрываю лидерам. И Такаги, и Боу очень техничные спортсменки, а Лердам так вообще просто создана для 1000 метров», — цитирует Голикову пресс-службу ОКР.

Победила японка Михо Такаги, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 13,190 секунды. Она установила олимпийский рекорд, показала лучшее время на данном треке и стала двукратной олимпийской чемпионкой.

 
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Олимпиада
Сборная России по конькобежному спорту
Ангелина Голикова
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