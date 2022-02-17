Ангелина Голикова: «Сколько великих чемпионов и рекордсменов оставались ни с чем на Олимпийских играх?»

Российская конькобежка Ангелина Голикова оценила свое выступление на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине. Она заняла итоговое 4-е место.

«Довольна, что сегодня попала в пару с Михо Такаги, потому что всегда хочу бегать с сильнейшими и побеждать сильнейших. После финиша обрадовалась и результату, и тому, что с японкой у нас получилась хорошая битва. Это Олимпиада, тут всему надо радоваться.

Когда смотрела забег Бриттани Боу, испытывала смешанные чувства. Было понятно, что Бриттани не в шикарных кондициях, но она знала график и является рекордсменкой мира на этой дистанции. Она боролась и заслужила эту медаль. Я за неё искренне рада. У Боу ведь это третья Олимпиада, и до сих пор не было ни одной личной медали.

Когда я тут очень расстроилась после пятисотметровки, старшие товарищи сказали одну очень правильную вещь: «Ты живешь в своем замкнутом мире, а посмотри вокруг, какие у других спортсменов судьбы!» Сколько великих чемпионов и рекордсменов оставались ни с чем на Олимпийских играх?! Та же Боу... А я тут, видите ли, бронзой недовольна.

У меня есть большое желание продолжать работать. Надо убирать технические огрехи, из-за которых я проигрываю лидерам. И Такаги, и Боу очень техничные спортсменки, а Лердам так вообще просто создана для 1000 метров», — цитирует Голикову пресс-службу ОКР.

Победила японка Михо Такаги, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 13,190 секунды. Она установила олимпийский рекорд, показала лучшее время на данном треке и стала двукратной олимпийской чемпионкой.